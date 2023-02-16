Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Red Bull Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:47
Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor.

Avusturya ekibi Red Bull Salzburg, kendi evinde Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı konuk edecek.

SALZBURG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele 20:45'te başlayacak.

SALZBURG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Roma ise UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 2. oldu ve Salzburg ile eşleşti.


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