Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:47

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:48

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor.

Avusturya ekibi Red Bull Salzburg, kendi evinde Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı konuk edecek.

SALZBURG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele 20:45'te başlayacak.

SALZBURG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Roma ise UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 2. oldu ve Salzburg ile eşleşti.