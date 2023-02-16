UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Club Brugge'yi rahat geçti
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'yi 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı.
Jan Breydelstadion'da oynanan maçı Benfica, 2-0 kazandı. Benfica'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 88 dakikada David Neres kaydetti.
BENFICA DİREĞE TAKILDI!
Benfica'da Joao Mario'nun arka alan gönderdiği topa Rafa kafayı vurdu. Yakın köşeye giden top direğe çarpıp auta gitti.
GOL İPTAL EDİLDİ!
Club Brugge'nin 45. dakikada Odoi'nin ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Ülkemizde yaşanan deprem felakati sebebiyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sonuçla birlikte Benfica, ikinci maç öncesi evine avantajlı bir şekilde döndü.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Mart Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
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