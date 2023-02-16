UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a tek gol yetti

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a tek gol yetti
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Dortmund ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek adına avantajlı skoru elde etti.

Salih Özcan (solda) ile Marco Reus (sağda)

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Dortmund ikinci yarıda etkisini arttırarak 63. dakikada Adeyemi ile golü bulmayı başardı. Kalan dakikalarda Alman ekibi skoru tutmayı başararak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Öte yandan Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 7 Mart Salı günü Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynanacak.


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