Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kadrosunda yer aldı
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transfer Samet Akaydın da yer aldıç
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep FK'nin konuğu olacak.
Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Gaziantep’e gidecek.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı süren Joao Pedro kadroda bulunmazken, yeni transfer Samet Akaydin kafilede yer aldı.
Kadroda yer alan isimler şunlar:
Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar, Gustavo, Samet, Peres, Ferdi, Arao, Alioski, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Lincoln, Arda, Emre Mor, Zajc, Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Batshuayi, Valencia.
Gaziantep FK maçı kamp kadromuz. #GFKvFB pic.twitter.com/2S8H1fNEPj— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 14, 2023
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