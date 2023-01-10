Samet Akaydın'dan Fenerbahçe açıklaması

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:21

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:21

2021 yılın ocak ayında Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın, şimdi Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlanıyor.

Kısa bir süre içerisinde sarı-lacivertlilere imza atacak olan Akaydın, Habertürk'e yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu söyledi.

Samet Akaydın

Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye transferi için "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım" açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan Samet Akaydın, 2 gol kaydetti.