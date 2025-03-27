Samet Akaydin'den transfer itirafı: 'İtalya'dan teklif aldım'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:54

A Milli Takım ve Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, Radyospor'a konuştu. A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezleri arasına giren Akaydin, A Ligi'ne çıkılarak yakalanan başarıyı anlattı.

A Milli Takım'daki havayı aktaran Samet Akaydin, "Milli Takım'da oynamak çok büyük bir gurur. İnanılmaz bir dostluk var. Aile olduk. Eskiye göre inanılmaz bir birlik beraberlik var. Bu da sahaya yansıdı" ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'NIN İLETİŞİMİ İNANILMAZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bahseden Akaydin, "Hocanın inanılmaz bir iletişimi var. Adana Demirspor'dan da tanışıyorum hocayla. Kaliteli bir futbolcu olduğunu hissettiriyor. Bu konuda çok iyi. Başarılar da geliyor zaten" şeklinde konuştu.

"ABDÜLKERİM İLE AYNI ŞEYLERİ YAŞADIK"

A Milli Takım defansındaki partneri Abdülkerim Bardakcı ile olan uyumu hakkında ise Akaydin, "Apo ile hemen hemen aynı şeyleri yaşadık. Nereden geldiğimizin, buraların kıymetini biliyoruz. Stoperde iletişim çok önemli. Bunu çok iyi yapıyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz performansımızla ilgili. Milli Takım'da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özel mental destek alıyorum. Rizespor'daki psikiyatr benimle çok ilgileniyor. Bu çok önemli. Mentaliniz çok kuvvetli olmak zorunda" dedi.

"DUYGUSAL BİR İNSANIM"

Sözlerine devam eden Akaydin, "Ben gerçekten çok duygusal bir insanım. Duygularımla çok hareket ederim. Montella da beni çok iyi tanıyor. Onun benden istediklerini çok iyi biliyorum. Bana güvendiği için sahaya çıktığımda güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Hocayla oyuncu arasındaki bağ çok önemli. Benimle iletişim kurduğu zaman daha iyi hissediyorum. İyi futbolcu olduğumu hissettirdiği zaman daha da özgüvenli oynuyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR HOCA KÖTÜ OYUNCU OYNATMAZ"

Akaydin, "Adana Demirspor'da 2 yıl beraber çalıştık Montella ile. İnanılmaz performanslar gösterdik. Fenerbahçe'de oynayamıyordum. Ondan sonra hocam Milli Takım'a gelmişti. Sakat oyuncular da vardı, güvendiği isimlerden biri olarak beni takıma çağırmıştı. Hocam bana ne zaman şans verse performansımı en iyi şekilde verdiğimi düşünüyorum. Hiçbir hoca kötü performans gösteren oyuncuyu oynatmaz. 'Hoca çok seviyor, o yüzden oynuyor' diye konuşuluyor sağda solda. Kötü oynayan oyuncuya neden tekrar tekrar şans versin" dedi.

"MONTELLA İLE HEP ÇALIŞMAK İSTERİM"

Samet Akaydin, "Montella ile 'Gidersem seni de alırım' şeklinde hiç konuşmuyoruz. Montella'nın gittiği her yerde farkını yaratacağını düşünüyorum. Ona sevgim, saygım çok fazla. Onunla hep çalışmak isterim. Bana çok büyük emeği var. Futbol hayatımda özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TAKIMDAN KORKMUYORUZ"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası ihtimali hakkında konuşan Akaydin şunları kaydetti: "Çok güçlü bir takımız. İspanya veya herhangi bir takıma karşı galip gelecek donanıma sahip, hazır olduğunu düşünüyorum. Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Her takımı yenebilecek güce sahibiz. Milli Takım'a çok güveniyorum. Dünya Kupası'na katılma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."

"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Çaykur Rizespor hakkında ise Samet Akaydin, "Çaykur Rizespor genç, dinamik bir takım. Tecrübesizlik olabiliyor tabii. Yönetim, teknik ekip, oyuncular bana çok iyi davrandılar. Rizespor için elimden geleni yapıyorum. Büyük takımdan geldim, adapte olmaya çalışıyorum. İlhan Hocam da çok destek oluyor. Yol kazaları olabilir. Rizespor'u iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"HEDEFİMİZ EN İYİ YERDE BİTİRMEK"

Karadeniz ekibinin oluşturduğu hedefi açıklayan başarılı futbolcu, "Rizespor'da hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Seri yakalamamız gerekiyor. Bence iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR TECRÜBE OLDU"

Panathinaikos'a transfer sürecini anlatan Samet Akaydin, "Fatih Hocayla çalışmak çok önemli bir tecrübe oldu. Sezon başında teklif gelmişti kabul etmemiştim. Fatih Hoca devre arasında gelince tekrar gelen teklifi kabul ettim. Güzel bir tecrübe oldu. İyi ki de böyle bir deneyim kazandım" dedi.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ BÜYÜK GÖRÜYORLAR"

Yunanistan'da Panathinaikos forması giyen Samet Akaydin, Türkiye Ligi ile Yunanistan Ligi'ni karşılaştırdı. Akaydin, "Yunanistan Ligi, Türkiye Ligi'ne göre daha az takımdan oluşuyor. Türkiye Ligi daha zor ve sert bir lig. Türkiye Ligi'ni büyük bir lig olarak görüyorlar. Yunanistan Ligi 4-5 takımdan oluşuyor. Kalite açısından iyi takımlar. Play-off sisteminde maçlar zorlu oluyordu" dedi.

"TEK ODAĞIM RİZESPOR"

Sezon sonu hedefleri hakkında ise Samet Akaydin, "Odak noktam Rizespor. Takımıma nasıl destek olurum onu düşünüyorum. Hedeflerim bitmedi tabii ki daha var. Ama şu an tek odak noktam Rizespor'un başarısı" açıklamasını yaptı.

"ARDA GÜLER SÜRE BULACAKTIR"

Samet Akaydin, milli futbolcu Arda Güler hakkında, "Arda gerçekten çok yetenekli. Gurur kaynağı. İleride çok faydalı olacağını, Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Hepimiz ona çok saygı gösteriyoruz, o da bize saygı gösteriyor. Yavaş yavaş süre alacağını düşünüyorum" dedi.

"YUNUS AKGÜN ÇOK ÖZEL YETENEK"

Adana Demirspor'dan ve A Milli Takım'dan takım arkadaşı olan Yunus Akgün için ise Akaydin, "Yunus'la abi kardeşliğimiz çok eskiye dayanır. Çok seviyorum. Yunus, Türk futbolu için çok özel bir yetenek. Görüyoruz ki gerçekten bunları başarıyor. Onun en iyi yerlerde olacağını düşünüyorum" dedi.

"HEDEFLERİM ARASINDA AVRUPA VAR"

Samet Akaydin, "Benim için hedefler hiç bitmez. Yaşım ne kadar ilerlerse ilerlesin kendimi nasıl geliştirebilirim onu düşünürüm. Yaşın bir önemi yok. Hedeflerim arasında Avrupa var. İnşallah güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"İTALYA'DAN TEKLİF ALMIŞTIM"

Fenerbahçe'de forma giyerken devre arasında İtalya'dan transfer teklifi aldığını doğrulayan Samet Akaydin, "Devre arası İtalya'dan teklif aldım. Temsilcimle görüştük. İtalya'dan ciddi bir teklif aldık. Devre arası Avrupa'ya gitmeye sıcak bakmadım. Milli Takım'a oynayarak, hazır şekilde gitmek istedim. İnşallah sezon sonu en iyi şekilde planlamamızı yapacağız" açıklamasını yaptı.

"ABDULKADİR ÇOK YETENEKLİ"

Samet Akaydin son olarak takım arkadaşı Abdülkadir Ömür hakkında "Ömür çok yetenekli. Talihsiz sakatlıklar yaşadı. Rizespor'a ilk geldiğinde sakatlıktan yeni çıkmıştı. İlhan Hoca ve biz ona destek oluyoruz. Ondan beklentimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.