Süper Lig ekibiyle anlaştı: Samet Akaydin'in yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'in Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig ekibiyle anlaştı: Samet Akaydin'in yeni adresi belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:02

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada gole sebebiyet veren hatası sonrası tribünlerin tepkisini çeken Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerle yolları ayırıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki stoperin Karadeniz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Samet Akaydin, Fenerbahçe kariyerinde 41 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.


Etiketler: #fenerbahçe #samet akaydin #çaykur rizespor

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