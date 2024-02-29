Samet Aybaba'dan Cenk ve Salih müjdesi!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:36

Güncelleme: 29.02.2024 - 16:36

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı ekibin düzenlediği öğle yemeği organizasyonunda basın mensuplarıyla sohbet gerçekleştirdi. Göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Aybaba, "İşimiz çok, yolun başındayız ama halledeceğiz. Birlikte olduktan ve biraz da tecrübe olduktan sonra bu işler olur. İstişare ediyoruz, geleceği planlıyoruz, çalışıyoruz. Kadroyu güçlendirmek birinci hedefimizdi. Altyapıya önem vermek öncelikli hedefimizdi. Çok kafa yorduk ortaya bir şeyler çıkmaya başladı. Sadece sahaya odaklandığımız zaman dışında da çok şeyler çıkıyor. Hepsini halletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

“8-10 YABANCI ALACAĞIMIZA, 2-3 KALİTELİ OYUNCU ALACAĞIZ”

Samet Aybaba, devre arası transfer döneminde hem yetenekli hem de lider özellikli oyuncuları kadrolarına kattıklarını belirterek, "Hedefimiz Muçi, Al-Musrati gibi oyuncular almak. Sistem, Türkiye’de çok yanlış işliyor. 8-10 yabancı alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Bizim çok genç oyuncumuz var, onları geliştirecek oyuncular lazım" ifadelerini kullandı.

Aybaba, Cenk Tosun ve Salih Uçan’la da önümüzdeki hafta sözleşme uzatmak için görüşmeye başlayacaklarını belirtti.

"TÜRK FUTBOLUNU BU RAKAMLARLA YÖNETEMEYİZ"

Kadrodaki yabancı sayısını düşürmek zorunda olduklarının altını çizen Samet Aybaba, "Elimizde 17 yabancı var. Kaç kişi gidecek, kaç kişi kalacak bunlarla ilgili kafa yoruyoruz. Türk futbolunu bu rakamlarla yönetemeyiz. 12 yabancıya düştü, 17 yabancı var elimizde, ne yapacağız" şeklinde konuştu.

Tesisleşme ile ilgili büyük çalışmalar yaptıklarının da söyleyen Samet Aybaba, tüm tesisleri yenileyeceklerini sözlerine ekledi.

"SEMİH KILIÇSOY ÇİM SAHADAN DEĞİL, HALI SAHADAN ÇIKTI"

Samet Aybaba, Türkiye’de gerek stadyum gerekse de tesis sahalarının büyük çoğunluğunun iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sahalarla ilgili federasyon cezai işlem uygulayacak ya da bütün sahaları yaptıracak, parayı kulüplerden kesecek. İsteyince yaptırıyorlar. İmkanlar daha iyi olsa altyapıdaki oyuncular da kendini daha yukarı çıkarır. Semih Kılıçsoy çim sahadan değil, halı sahadan çıktı. Arkasından 6-7 oyuncu daha geliyor. Ama Beşiktaş altyapısı şu an Fulya’da sentetik çimde çalışıyor. Bu imkanları düzelteceğiz" açıklamasında bulundu.

“ELEŞTİRİRKEN DOĞRU ELEŞTİRELİM, ÇOK ŞIMARTMAYALIM”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyareti esnasında Semih Kılıçsoy hakkında konuştuklarını da belirten Aybaba, "Semih’i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok. Ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım. Onu biz donatıyoruz. İngilizce dersleri alıyor, styling bulduk, diksiyon dersi alıyor" dedi.

"KİRALIK OYUNCULARIN KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Valentin Rosier, Jean Onana gibi kiralık giden futbolcuların kulüpleriyle sürekli temas halinde olduklarını da ifade eden Samet Aybaba, "Rosier sakatlandı, 4 hafta olamayacak gibi. Onana fena değil. Gidenler iyi oynasın, konuşup anlaşalım istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, son olarak da Beykoz’da bulunan arazinin geri alındığını ve artık kulübün malı olduğunu söyledi.

"SEMİH'TE TEK EKSİK SOL AYAK"

Semih Kılıçsoy’un kuvvetli bir futbolcu olduğundan söz eden Feyyaz Uçar ise "Son ana kadar ayakta duruyor ama onun karşısında kendini yere atan oyuncular var. İstanbulspor maçında ona sarı kart aldırtmak için yere atanlar oldu kendini. Semih’te tek eksik sol ayak çalışmaları yapmalı" ifadelerini kullandı.

“SEMİH’İ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ELİMİZDE TUTMAK İSTİYORUZ”

Uçar, altyapından yeni Semihler çıkarma hedefinde olduklarını söyleyerek, "Semih’i mümkün olduğu kader elimizde tutmak istiyoruz. Biz Türk’üz ama dünya takımı olacağız. Altyapıdan birkaç Semih yetiştirip, oyuncu satarak alttan gelenlerin önünü açmak istiyoruz. Semih bizim rol modelimiz. Her sene bir Semih çıkmaz ama başka mevkilerde bulabiliriz. Altyapıdaki bütün oyunculara ayrı bir eğitim başlattık. Hepsi özel dersler alacaklar. Her zaman başaramayabilirsiniz ama artık tek taraflı işlemeyecek. Sadece al al değil, satacağız da" açıklamasında bulundu.