Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını yorumladı: 'Camia, derbide zafer bekliyor'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:47

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:04

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Bilal Meşe: "Hep Santos’u eleştirecek halimiz yok, elbette ortada iyi dokunuşlar varsa, ki var bunu da ortaya koyacağız. Örneğin dünkü maçın 11’inde Santos ‘mini’ rotasyona gitmiş, yani Cenk ve Onur’u yedeğe çekmiş, doğru da yapmış. Nitekim ilk yarıda topa sahip olan, önde baskı yapan, kapalı savunmayı zorlayan, rakibini kendi sahasına sokmayan (uzatmalar hariç) özlenen Kartal’ı gözlemledik." (Milliyet)

"İHTİYACI OLAN TURU CEBİNE KOYDU"

Ali Gültiken: "Cenk’in kritik golü olası bir iş kazasına set çekerken Kartal, kupada yarı finale kanat çırptı. Bu kulvarda Ankaragücü ile zorlu iki mücadele verecek final için. Beşiktaş hem kupada yarı finale çıktı, hem de bir anlamda Galatasaray derbisinin provasını gerçekleştirdi. Kartal iyi konsantre olursa, bireysel hatalar yapmaz ve bu oyun anlayışını sürdürürse derbide kantarda ağır basan taraf olur bence.

Kupa maçları her zaman sürprizleri de beraberinde getirir. Konsantrasyon sorunu yaşadığınızda her zaman faturası ağır olur. Rakip kim olursa olsun ciddiye almak gerekir. Beşiktaş olduğu yerin ve bulunduğu durumun farkında olarak bu maçı oynadı. Hem rakibini çok ciddiye aldı hem de maçın ilk dakikasından itibaren büyük takım felsefesi ile maçın bütün insiyatifini eline aldı. İhtiyacı olan skoru ve turu cebine koydu.

Masuaku, Necip, Svensson ve Colley'den oluşan savunma bloğu özellikle maçın ilk yarısında Konyaspor'a nefes aldırmadı. Orta alanda Fernandes, Salih ve Al-Musrati ile beraber oyun dengesi de yerine oturdu. Beşiktaş hem ataklarda hem de savunmada bu oyunculardan büyük destek aldı." (Sabah)

"ARTIK DAHA ÖZGÜVENLİ"

Güntekin Onay: Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor karşısında önceki maçlardan farklı olarak oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan bir Beşiktaş izledik. Bence dün alınan yarı final bileti kadar Kartal’ın net oyun gücü farkıyla kazanması da çok değerliydi.

Beşiktaş, ligde ve kupada üst üste gelen galibiyetler ile artık daha öz güvenli. Bireyselliğin ötesinde kolektif bir takım oyunu ile kazanmak Beşiktaş açısından ligde oynanacak Galatasaray ile derbisi öncesi önemliydi. (Hürriyet)

"CAMİA, DERBİDE ZAFER BEKLİYOR"

Fatih Doğan: "Salih, Rashica, Masuaku'nun dışarı alınası mantıklı, ancak Santos'un Aboubakar'ı hiç oynatmaması, Ghezzal'ın 90'da oyuna alınması kafaları karıştırdı. Ki Aboubakar, Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın gizli ya da açık silahı olmalıdır. Tezahüratlardan anlaşılacağı üzere camia, Galatasaray derbisinde bir zafer bekliyor." (Sabah)

"NECİP UYSAL GİBİ DİRENENLER"

Cem Dizdar: "Beşiktaş bu rölanti oyun, bu mecalsiz ama en azından Konya karşısındaki savunma kurgusuyla kupada bir eşiği daha geçti. Bu oyun bu düzey için yeter ama insanları tribüne çekmekte hala çok uzakta. Çoğu zaman oyun yani gösteri sonucun çok ötesine geçiyor. Ülkedeki futbol eliti bunu kavradığında işler süratle yoluna girecek ve oyun her seviyede değer görecek. ‘’Birinci ‘bir’ diğerleri hiç’’ yaklaşımı ancak böyle kırılır ve bu güzel oyun ancak böyle değer üretir. Yani içerikle, eğlenceyle, romansla! Bilinir romans gücünü ‘’kaybetme ihtimali’’nden alır. O nedenle kaybetmekten korkmayanlar en sağlam romantiklerdir. Oyunu da şiddetle kazanmak isteyenler değil kaybetmekten korkmadan oynayanlar kazanır esasen. Bir de Necip Uysal gibi kendi ikliminin zalimliğine sessizce ama gayretle direnenler!.." (Fanatik)