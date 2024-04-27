Samet Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması: 'Doğal aday'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:07

Güncelleme: 27.04.2024 - 13:07

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör konusunda açıklama yapan Aybaba, Sergen Yalçın'ın da listelerinde olduğunu söyledi.

SERGEN YALÇIN CEVABI

Aybaba, "Sergen Yalçın var mı listenizde?" sorusunun ardından, "Var tabii ki. Doğal aday yani" cevabını verdi.

Teknik direktör konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Samet Aybaba, "Şu anda konuşuyoruz, bakıyoruz ne olabilir diye. Kolay değil bu iş. Teknik direktörlük seçimi gerçekten çok zor" açıklamasında bulundu.

YERLİ - YABANCI ANTRENÖR

Yeni teknik direktörün yabancı mı, yerli mi olacağı yönündeki soruya cevap veren Samet Aybaba, "İkisiyle de ilgili bakıyoruz. Beşiktaş takımı üçüncü sezondur başarısız döneme girdi. Bu süreci ayağa kaldıracak birisi lazım. Oyuncuların saygı duyacağız, işini iyi yapan, başarılı, antrenmanı-sistemi doğru planlayan bir antrenöre ihtiyacımız var" sözlerini sarf etti.