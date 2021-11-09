Samet Aybaba'ya Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif
Son olarak çalıştırdığı Adana Demirspor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığı yolundaki iddiayı doğruladı.
Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Samet Aybaba kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı. Deneyimli teknik direktörün ismi bugünlerde bir milli takım ile geçiyor.
AZERBAYCAN DE BIASI'Yİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR
Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı'nın ciddi bir ilgisi var. Giovanni De Biasi yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azeriler gidişattan memnun değil. Kardeş ülkede İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı.
Bakü'den gelen haberlerde eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu beliritiliyor. Yeni teknik adam için nabız yoklayan Azerbaycan, yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldı.
AYBABA: GÖRÜŞME VAR ANLAŞMA HENÜZ YOK
Samet Aybaba da bu haberleri doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Zincir marketin 25 mağazası Migros oluyor
- Cem Yılmaz MHP'nin hedefinde
- Konya'da korkutan deprem!
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- Alevileri hedef alan öğretmen için karar!
- Dedeağaç'a yığınak hazırlığı
- Acun Ilıcalı'ya 'kumar' cezası