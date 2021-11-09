Samet Aybaba'ya Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif

09 Kasım 2021 Salı, 07:32

Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Samet Aybaba kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı. Deneyimli teknik direktörün ismi bugünlerde bir milli takım ile geçiyor.

AZERBAYCAN DE BIASI'Yİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı'nın ciddi bir ilgisi var. Giovanni De Biasi yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azeriler gidişattan memnun değil. Kardeş ülkede İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı.

Bakü'den gelen haberlerde eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu beliritiliyor. Yeni teknik adam için nabız yoklayan Azerbaycan, yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldı.

AYBABA: GÖRÜŞME VAR ANLAŞMA HENÜZ YOK

Samet Aybaba da bu haberleri doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: Ajansspor