Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:43

Bir süredir hastalığı nedeniyle mücadele veren spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. TSYD, hayatını kaybeden Ahmet Çakır için Levent'teki tesislerde tören düzenleneceğini açıkladı. Peki, Ahmet Çakır kimdir? Ahmet Çakır kaç yaşında, nereli? Ahmet Çakır neden öldü?

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

AHMET ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Çakır 2022 yılında geçirdiği beyin tümörü rahatsızlığının ardından tedavi oluyordu.