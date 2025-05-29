Şampiyon Galatasaray'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.





Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI DİLEDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılı takıma başarı dilerken, "Tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüz olan Galatasaray'ın, gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak önemli bir başarının altına imza atan, 25 şampiyonlukla 5'inci yıldızı armasına takma hakkı kazanan Galatasaray'ın kıymetli sporcuları ve yöneticileriyle bugün İstanbul'da bir araya geldik. Tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüz olan Galatasaray'ın, gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracağına inanıyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasına selamlarımı iletiyorum."



