Şampiyon milliler soyunma odasında alkışlarla karşılandı!

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli takımımız tribünden takip ettikleri Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli ekibin soyunma odasına giderek alkışlarla karşılandılar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:45
Şampiyon milliler soyunma odasında alkışlarla karşılandı!
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İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle dönen Down Sendromlu Özel Futsal Milli takımımız 28 Eylül Perşembe günü oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etti.

Maçın bitmesinin ardından soyunma odasında sarı-lacivertli ekibi ziyafer eden şampiyon milliler alkışlarla karşılandılar. Fenerbahçe resmi hesabı sosyal medyada yaptığı paylaşımda "sizi çok seviyoruz" ve "Dünyanın en güzel iki takımı bir arada" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda finalde Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli takımımızın kaptanı kaptanı Birkan Dikici, Başkan Ali Koç'tan Ryan Kent ve Dusan Tadic imzalı Fenerbahçe forması rica etmişti.


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