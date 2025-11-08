Şampiyonlar Ligi için dev transfer operasyonu... Galatasaray'dan devre arası 3 takviye!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 12:27:00
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefleyen Galatasaray, lig aşamasında ilk 24'ü garantilediği anda transferde vites yükseltecek. UEFA'ya vereceği listede 3 değişiklik yapma hakkı olan sarı kırmızılıların defans, orta saha ve hücum hattını önemli isimlerle güçlendireceği ileri sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray 9 puanla 9. sıraya yükselirken, ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalma iddiasını da sürdürdü.

Devler arenasında daha yukarıları hedefleyen sarı kırmızılılarda yönetim ve teknik heyet, ara transfer dönemindeki kadro planlamasını da bu doğrultuda yapacak.

Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantilemesi halinde vites yükseltecek ve en az çeyrek finale hedefiyle 3 takviye yapmak için kolları sıvayacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; savunmaya sol ayaklı bir stoper arayan sarı kırmızılılar, Milan'ın 24 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic'in durumunu yakından takip ediyor.

Orta sahada hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü futbolcu arayışını da sürdüren Galatasaray, Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Raphael Onyedika'yı gündemine aldı.

Sarı kırmızılıların hücum hattına yapmayı düşündüğü transfer için ilk adayı ise Atalanta'nın 28 yaşındaki Nijeryalısı Ademola Lookman.

