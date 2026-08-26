Şampiyonlar Ligi için özel tasarlanan futbol topları

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi maç topu, başarının ardındaki görünmeyen emeği onurlandırıyor. Soğuk ve sisli sabahlarda antrenman yapan oyunculardan esinlenen tasarım, futbol sahasının üzerinde süzülen sisi adanmışlık, azim ve başarının güçlü bir görsel ifadesine dönüştürüyor.

Topun beyaz zeminine derinlik ve boyut kazandıran metalik yüzey, tasarımın dinamik görünümünü güçlendiriyor. Sis efekti, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik yıldızlarının arasından geçerken ışığı yansıtarak her yıldızı canlı renklerle aydınlatıyor. adidas ve UEFA Şampiyonlar Ligi logoları pembe tonlarıyla öne çıkıyor. Tasarım, gözlerden uzakta başlayan hazırlık sürecinden Avrupa kulüp futbolunun en büyük sahnesine uzanan başarı yolculuğunu yansıtırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin görsel kimliğiyle de güçlü bir bütünlük oluşturuyor.

Kadın futbolunun yükselişini kutlayan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi resmi maç topu, sahadaki her oyuncuyu temsil eden 11 yıldızdan oluşan turnuvanın ikonik yıldız halkasıyla “Ring of Light” (Işık Halkası) konseptini hayata geçiriyor. Yıldız halkasının topun yüzeyi boyunca hareket ediyormuş izlenimini veren dinamik grafik tasarımı; hızı, canlılığı ve yeni dönemin enerjisini yansıtıyor. Canlı mor tonları, altın ve turuncu detaylarla birleşerek beyaz zemin üzerinde buluşuyor, metalik gümüş ayrıntılar tasarıma derinlik katıyor.

adidas ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi logolarında kullanılan siyah renk, topun canlı renk paletiyle güçlü bir kontrast oluşturuyor. Grafiklere işlenen ince detaylar, turnuvanın ikonik marşına gönderme yaparak tasarımı bu zengin mirasla ilişkilendiriyor.