Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya 'özel davet' uyarısı

29 Nisan 2022 Cuma, 22:01

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonuyla birlikte yapılacak değişikliklere ilişkin eleştiriler sürüyor. 32 takımın yerine 36 takımın dahil olacağı turnuvada mevcut format da değiştirilecek ve takımlar, ilk turda lig usulü 5 iç ve 5 dış saha maçı oynayacak.

Mevcut formatın değişmesiyle birlikte dört takım daha Avrupa'nın en büyük futbol organizasyona katılım hakkı elde edecek. Ancak bu dört takıma ilişkin yapılması planlanan değişikliğe Avrupa Futbol Ligleri Birliği'nden tepki geldi.

REKABET KURULU DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLADI

UEFA'nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantıda oylamaya sunulan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi, UEFA Kulüp Rekabet Komitesi tarafından onaylanırken dört takımdan ikisinin tarihsel performansa göre alınmasına izin verilmişti.

Avrupa Futbol Ligleri Birliği Başkanı Claus Thomsen ise yaptığı açıklamada, kulüplerin kendi liglerindeki performansına göre turnuvalara katılm hakkı elde etmesi gerektiğini yineledi.

Thomsen'ın Guardian'daki demecinde, "Liyakatın, sporun ve futbolun kalbinde yer alan bir madde olduğunu inanıyoruz. Böyle bir değişikliğin Avrupa kupalarına dahil edilmesine karşı çıkıyoruz ve bunun iptaliyle ilgili pozisyonumuzu koruyoruz. UEFA ile bu konuyla ilgili iyi bir diyalog kurduk. Ortak bir zeminde buluşabileceğimize inanıyoruz. Beklentimiz, Avrupa'daki yerel mücadelelerdeki liyakatin esas alınması" ifadeleri yer aldı.

"DAHA AZ SAYIDA MAÇA İHTİYACIMIZ VAR"

Thomsen, değişecek sistemle birlikte maç sayısının artacağını ve bu durumun kulüpleri olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi, "Maç sayısının yarı yarıya artması, kulüplere büyük bir zarar verecek ve çok az fayda sağlayacak. Daha az sayıda maça ihtiyacımız var. Ayrıca UEFA'daki tüm maçların olumlu etkilenebilmesi için maç sayısının düşmesi gerekiyor."

Avrupa Futbol Ligleri Birliği Genel Müdürü Jacco Swart ise konuyla ilgili, "Geçtiğimiz yıl bu değişikliklerle ilgili söylenenleri dikkatlice dinledik. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in akıllıca ve iyi bir karar alacağına güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

Guardian'daki haberde, tarihsel performansa göre turnuvaya alınacak takımlarla ilgili kararın 10 Mayıs'taki UEFA Kulüp Rekabet Komitesi'nin toplantısında görüşüleceği, nihai kararın ne zaman alınacağına ilişkin ise henüz bir tarih olmadığı belirtildi.