Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

29 Nisan 2022 Cuma, 21:35

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma uygulamaları üzerinde duran futbolcular, idmanı bitiricilik ve çift kale taktik çalışmayla tamamladı.

Dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden kaleci Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Pena ile sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.