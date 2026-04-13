Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun çeyrek final rövanş maçları oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
14 Nisan Salı:
22.00: Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)
22.00: Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)
15 Nisan Çarşamba:
22.00: Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)
22.00: Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)