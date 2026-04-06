UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

6.04.2026 11:13:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı salı ve çarşamba günü oynanacak 4 maçla yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı salı başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde salı ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

7 Nisan Salı:

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

