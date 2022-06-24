Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya’da oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 12:33
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
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Belarus ekibi Shakhter Soligorsk'un Sloven ekip Maribor ile oynayacağı mücadelenin yeri belli oldu.

UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi. 

Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi. 


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