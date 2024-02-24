Şampiyonlar Ligi planı suya düşebilir: UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!

UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 12. sırada başlayan Türkiye, 9. sıraya kadar yükselmişti. UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 arasında kalmayı hedefleyen Türkiye, aksi bir durumunda 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım şansından olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:38
Şampiyonlar Ligi planı suya düşebilir: UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!
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UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 12. sırada başlayan Türkiye; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı olumlu sonuçlarla 9. sıraya kadar tırmanmıştı.

Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapattı.

Ülkemizi temsil eden takımlardan sadece Fenerbahçe yoluna devam ediyor.

ÇEKYA TEHDİDİ 

Öte yandan UEFA ülke puanı sıralamasındaki Çekya tehdidi göze çarpıyor. 

15. başladıkları sezonda 4 basamak birden yükselen Çekya, Avrupa'da 3 takımla yoluna devam ediyor.

En yakın takipçimiz İskoçya'da ise sadece Rangers yoluna devam eden takım konumunda.

37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin ardından 35.800 puanlı İskoçya gelirken, 11. sıradaki Çekya'nın 35 bin 300 puanı bulunuyor.

Türkiye'nin hedefi sezonu ilk 10 sıra içinde tamamlamak. 

Öyle ki UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10'da tamamlamamız durumunda 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak.

NTV Spor'un haberine göre, Türkiye söz konusu hedefini gerçekleştirememesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

1 - İngiltere: 100.803

2 - İspanya: 86.614

3 - İtalya: 84.855

4 - Almanya: 81.767

5 - Fransa: 63.831

6 - Hollanda: 61.100

7 - Portekiz 55.149

8 - Belçika: 46.800

9 - Türkiye 37.600

10 - İskoçya 35.850

11 - Çekya 35.300


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