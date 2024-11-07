Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:59

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre haftanın oyuncusu; Sporting'de forma giyen İsveçli forvet Viktor Gyökeres oldu.

Gyökeres'i sıralamada takip eden isimler sırasıyla; Liverpool'dan Luis Diaz, Celtic'den Nicolas-Gerrit Kühn ve Salzburg'dan Karim Konate oldu.

Viktor Gyökeres, bu hafta Manchester City ağlarına 3 gol atarken, Luis Diaz da Bayer Leverkusen ağlarına 3 gol göndermişti. Nicolas-Gerrit Kühn ise Leipzig'e 2 gol atarak yıldızlaşan bir diğer oyuncu olmuştu. Karim Konate ise Feyenoord'a 2 gol atmıştı.


Etiketler: #Viktor Gyökeres #Şampiyonlar Ligi #Haftanın oyuncusu

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