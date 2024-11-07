Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre haftanın oyuncusu; Sporting'de forma giyen İsveçli forvet Viktor Gyökeres oldu.
Gyökeres'i sıralamada takip eden isimler sırasıyla; Liverpool'dan Luis Diaz, Celtic'den Nicolas-Gerrit Kühn ve Salzburg'dan Karim Konate oldu.
Viktor Gyökeres, bu hafta Manchester City ağlarına 3 gol atarken, Luis Diaz da Bayer Leverkusen ağlarına 3 gol göndermişti. Nicolas-Gerrit Kühn ise Leipzig'e 2 gol atarak yıldızlaşan bir diğer oyuncu olmuştu. Karim Konate ise Feyenoord'a 2 gol atmıştı.
Etiketler: #Viktor Gyökeres #Şampiyonlar Ligi #Haftanın oyuncusu
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