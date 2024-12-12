Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Golden 16 saniye sonra...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Sparta Prag'ı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma yaşanan bir olay geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Golden 16 saniye sonra...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Feyenoord sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazanırken, müsabakanın 10. dakikasında yaşanan sekans geceye damga vurdu.

İKİNCİ GOL 16 SANİYE SONRA GELDİ

Feyenoord 9. dakikada Gernot Trauner'in golüyle 1-0 öne geçti. Sparta Prag yediği bu golün santrasını yaptıktan sadece 16 saniye sonra kalesinde ikinci golü gördü. O anlar gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu.

İşte Feyenoord'un ikinci golü:

 

Müsabaka 4-2 sona ererken Feyenoord puanını 10'a çıkardı ve 18. sırada yer aldı. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı ve 28. sırada kendine yer buldu.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında Bayern Münih'i ağırlayacak. Sparta Prag ise Inter'i konuk edecek.


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #feyenoord #Sparta Prag

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