Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Golden 16 saniye sonra...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Sparta Prag'ı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma yaşanan bir olay geceye damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Feyenoord sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazanırken, müsabakanın 10. dakikasında yaşanan sekans geceye damga vurdu.
İKİNCİ GOL 16 SANİYE SONRA GELDİ
Feyenoord 9. dakikada Gernot Trauner'in golüyle 1-0 öne geçti. Sparta Prag yediği bu golün santrasını yaptıktan sadece 16 saniye sonra kalesinde ikinci golü gördü. O anlar gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu.
İşte Feyenoord'un ikinci golü:
Sparta Prag yediği golün santrasını yaptıktan sonra Igor Paixao'dan da mükemmel bir gol yedi! ?? pic.twitter.com/WAbi88ZOF9— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2024
Müsabaka 4-2 sona ererken Feyenoord puanını 10'a çıkardı ve 18. sırada yer aldı. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı ve 28. sırada kendine yer buldu.
Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında Bayern Münih'i ağırlayacak. Sparta Prag ise Inter'i konuk edecek.
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