Şampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine inanılmaz gol!

Şampiyonlar Ligi'nde Celtic, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Celtic stoperi Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine inanılmaz gol!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:37

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası Celtic - Club Brugge maçına sahne oldu. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, İskoç ekibinin kendi kalesine attığı gol geceye damga vurdu.

26. dakikada kendi sahasından pasla çıkmak isteyen Celtic, Club Brugge'un ön alan baskısıyla kendi ceza sahasına püskürtüldü.

Celtic stoperi Carter-Vickers aldığı pası kalecisi Kasper Schmeichel'a dönmek istedi ancak topu kendi ağlarına gönderdi. Carter-Vickers ağlara giden top sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

TAKIMI TOPLAYIP MOTİVASYON KONUŞMASI YAPTI

Deneyimli kaleci Kasper Schmeichel ise golün ardından takımı saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

Celtic 60. dakikada Maeda'nın attığı golle eşitliği yakaladı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

İşte Celtic'in kendi kalesine attığı gol:

 


Etiketler: #Celtic #club brugge #Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Attığı çalımla dikkatleri çekmişti: İspanya'da gündem Arda Güler!

Attığı çalımla dikkatleri çekmişti: İspanya'da gündem Arda Güler!
İngiliz basınından flaş iddia: Avrupa devleri Arda Güler için harekete geçti!

İngiliz basınından flaş iddia: Avrupa devleri Arda Güler için harekete geçti!
Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!

Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler