Şampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine inanılmaz gol!
Şampiyonlar Ligi'nde Celtic, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Celtic stoperi Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol geceye damga vurdu.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası Celtic - Club Brugge maçına sahne oldu. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, İskoç ekibinin kendi kalesine attığı gol geceye damga vurdu.
26. dakikada kendi sahasından pasla çıkmak isteyen Celtic, Club Brugge'un ön alan baskısıyla kendi ceza sahasına püskürtüldü.
Celtic stoperi Carter-Vickers aldığı pası kalecisi Kasper Schmeichel'a dönmek istedi ancak topu kendi ağlarına gönderdi. Carter-Vickers ağlara giden top sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.
TAKIMI TOPLAYIP MOTİVASYON KONUŞMASI YAPTI
Deneyimli kaleci Kasper Schmeichel ise golün ardından takımı saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı.
Celtic 60. dakikada Maeda'nın attığı golle eşitliği yakaladı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
İşte Celtic'in kendi kalesine attığı gol:
Celtic'in kendi kalesine attığı talihsiz gol ?? #UCL pic.twitter.com/gwg9gki9zG— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
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