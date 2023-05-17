2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Real Madrid'i konuk ediyor

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City sahasında Real Madrid'i konuk edecek. İstanbul'da oynanacak final öncesi son finalist belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:57
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Real Madrid'i konuk ediyor
Abone Ol google-news

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı finalist belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadı'nda karşılaşacak.

Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Manchester City'de tek eksik isim savunmada görev alan Nathan Ake olurken Real Madrid ise Eduardo Camavinga'nın durumu maç saatinde belli olacak.

İspanya'da oynanan yarı final mücadelesinin ilk maçı Vinicius Junior ve Kevin De Bruyne’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonlandı.

City ile Madrid, UEFA Şampiyon Ligi'nde geçen sezon yine yarı finalde karşılaştılar.  İlk mücadelede İngiliz ekibi 4-3 galip gelmesine rağmen rövanşı Madrid temsilcisi 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

Manchester City - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman ve nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma 17 Mayıs Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak. 


uefa şampiyonlar ligi Manchester City real madrid

İlgili Haberler

İstanbul'a ilk bilet Inter'in! Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları finalde

İstanbul'a ilk bilet Inter'in! Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları finalde
Real Madrid'den, Cristiano Ronaldo'ya yeşil ışık! Ancak başka bir görevle...

Real Madrid'den, Cristiano Ronaldo'ya yeşil ışık! Ancak başka bir görevle...
Son dakika... UEFA'dan 'Şampiyonlar Ligi İstanbul Finali' iddiasına yanıtı!

Son dakika... UEFA'dan 'Şampiyonlar Ligi İstanbul Finali' iddiasına yanıtı!

En Çok Okunan Haberler