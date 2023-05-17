Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Real Madrid'i konuk ediyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:57

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:57

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı finalist belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadı'nda karşılaşacak.

Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Manchester City'de tek eksik isim savunmada görev alan Nathan Ake olurken Real Madrid ise Eduardo Camavinga'nın durumu maç saatinde belli olacak.

İspanya'da oynanan yarı final mücadelesinin ilk maçı Vinicius Junior ve Kevin De Bruyne’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonlandı.

City ile Madrid, UEFA Şampiyon Ligi'nde geçen sezon yine yarı finalde karşılaştılar. İlk mücadelede İngiliz ekibi 4-3 galip gelmesine rağmen rövanşı Madrid temsilcisi 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

Manchester City - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman ve nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma 17 Mayıs Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.