Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United son 16'ya adını yazdırdı
Şampiyonlar Ligi'nde 20.45 mücadeleleri tamamlandı. Bayern Münih, Lewandowski'nin muhteşem bir gol attığı akşamda Benfica'yı 2-1 geçerken, Manchester United da gol perdesini Ronaldo'nun açmasının ardından Villereal'i 2-0 mağlup etti ve üst tura çıkmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası, iki karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk oldu.
Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Alman ekibi, 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 2-1 kazandı. Ukrayna temsilcisinin tek golü 70. dakikada Denys Harmash'tan geldi.
Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 9 maçta da gol atmayı başardı.
RONALDO SAHNEYİ AÇTI, UNITED ÜST TURDA
Aynı saatte başlayan diğer maçta ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Manchester ekibinin gollerini 78. dakikada Cristiano Ronaldo ile 90. dakikada Jadon Sancho attı.
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