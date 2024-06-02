Toni Kroos, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etti

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 02.06.2024 - 09:35

Real Madrid'de Toni Kroos ve Borussia Dortmund'da Marco Reus, takımlarıyla son maçlarına Şampiyonlar Ligi finalinde çıktı.

TONI KROOS, ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASIYLA VEDA ETTİ

Müsabakayı 2-0 kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürürken, Toni Kroos başkent ekibine şampiyonlukla veda etti. Toni Kroos daha önce yaptığı açıklamada EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını açıklamıştı.

Alman futbolcu kariyerinin 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. (5 Real Madrid, 1 Bayern Münih)

"BELİRLEYİCİ OLAN İLK YARIDA GOL YEMEMEMİZDİ"

Müsabaka sonrası açıklamalar yapan Toni Kroos, "Belirleyici olan ilk yarıda gol yemememizdi. İlk yarı bizim için iyi değildi. Sonra oyuna dahil olduk ve golü attık" ifadelerini kullandı.

CARLO ANCELOTTI’NİN 5’İNCİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5’inci Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Ancelotti, Real Madrid ile 3 kez, Milan’da ise 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund’da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı. İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Real Madrid’in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, A Milli takım forması giyen ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.