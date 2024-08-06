Şampiyonlar Ligi'nde skandal: Maç öncesi hakemler gözaltına alındı!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:58

Güncelleme: 06.08.2024 - 17:58

UEFA'nın, Rangers'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk karşılaşması için VAR görevlilerini maça kısa süre kala değiştirmek zorunda olduğu ortaya çıktı.

İKİ HAKEM GÖZALTINA ALINDI

Maçın iki VAR görevlisinin maçtan alındığı bildirildi. Polonya'dan TVP SPORT, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 2'de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından gözaltına alındığını öne sürdü.

Tomasz Musial

Bu gelişme üzerine yerlerine Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Malec ikilisi görev yapacak.

İKİ MAÇ DA BAŞKA STADYUMLARDA OYNANACAK

Dinamo'nun ev sahibi olduğu maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'nın Lublin kentinde oynanırken, Rangers gelecek haftaki ikinci ayağa Hampden Park'ta ev sahipliği yapacak ve Ibrox, çelik sevkiyatının gecikmesi nedeniyle henüz maça hazırlanamadı.