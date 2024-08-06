Şampiyonlar Ligi'nde skandal: Maç öncesi hakemler gözaltına alındı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev - Rangers FC mücadelesinde görevli hakemler Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'ın Polonya'da polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.
UEFA'nın, Rangers'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk karşılaşması için VAR görevlilerini maça kısa süre kala değiştirmek zorunda olduğu ortaya çıktı.
İKİ HAKEM GÖZALTINA ALINDI
Maçın iki VAR görevlisinin maçtan alındığı bildirildi. Polonya'dan TVP SPORT, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 2'de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından gözaltına alındığını öne sürdü.
Tomasz Musial
Bu gelişme üzerine yerlerine Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Malec ikilisi görev yapacak.
İKİ MAÇ DA BAŞKA STADYUMLARDA OYNANACAK
Dinamo'nun ev sahibi olduğu maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'nın Lublin kentinde oynanırken, Rangers gelecek haftaki ikinci ayağa Hampden Park'ta ev sahipliği yapacak ve Ibrox, çelik sevkiyatının gecikmesi nedeniyle henüz maça hazırlanamadı.
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