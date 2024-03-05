Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları bugün başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.
TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
Bugün:
Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)
Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)
Yarın:
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)
12 Mart Salı:
Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
13 Mart Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) (0-1)
Borussia Dortmund (Almanya) - PSV (Hollanda) (1-1)
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