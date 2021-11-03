CANLI ANLATIM | Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 22:02

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bugün Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak.

Sporting-Beşiktaş maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

İLK 11'LER

Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Porro, Palhinha, Nunes, Reis, Sarabia, Gonçalves, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Kenan, Ghezzal, Larin





Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Siyah-Beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting'e da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

DEPLASMANDA İYİ SONUCU UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 9 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.