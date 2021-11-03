CANLI ANLATIM | Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş saat 23.00'da Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak ve detayları anbean Cumhuriyet.com.tr'de olacak...
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bugün Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak.
Sporting-Beşiktaş maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
İLK 11'LER
Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Porro, Palhinha, Nunes, Reis, Sarabia, Gonçalves, Paulinho
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Kenan, Ghezzal, Larin
Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Siyah-Beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting'e da 4-1 mağlup oldu.
İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.
Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.
DEPLASMANDA İYİ SONUCU UNUTTU
Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 9 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
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