Şampiyonluk maçı öncesi... Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru!

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasındaki ALG Spor maçı ve ABB Fomget'in Galatasaray'la oynayacağı karşılaşma için taleplerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Şampiyonluk maçı öncesi... Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:28

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonu bu hafta sonunda oynanacak maçların ardından belli olacak. ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, son hafta maçları için Türkiye Futbol Federasyonu'na taleplerini iletti.

Sarı-lacivertliler Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile oynayacakları maç ve ABB Fomget'in Galatasaray karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çift gözlemci ve çift temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışından farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirmesini talep etti.

Fenerbahçe ayrıca maçlara üst klasman hakem ataması ve uygulanabilmesi halinde VAR uygulamasının yapılmasını talep etti. 


Etiketler: #fenerbahçe #TFF #Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

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