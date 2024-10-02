Şampiyonluk oranları belli oldu: İşte Süper Lig'in favorisi!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:31

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:31

Süper Lig'de 8. hafta öncesi şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de 7 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.

FENERBAHÇE TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.

Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.