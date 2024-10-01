Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
İşte VAR kayıtları:
Etiketler: #TFF #var #VAR Kayıtları
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