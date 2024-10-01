Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 20:11

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte VAR kayıtları:


Etiketler: #TFF #var #VAR Kayıtları

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