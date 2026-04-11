Şampiyonluk yolunda Arsenal'e Bournemouth darbesi!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lider Arsenal, Bournemouth'u ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelenin 17. dakikasında Bournemouth, Eli Junior Kroupi'nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı

Bournemouth, 74. dakikada Alex Scott'un golüyle bir kez daha öne geçti.

Öte yandan milli futbolcumuz Enes Ünal, 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Bournemouth deplasmanda Arsenal'ı 2-1 yendi.

Bu sonuçla ligde 8 maç sonra mağlup olan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth 45 puana yükseldi.

2 MAÇI EKSİK OLAN CITY İLE FARK 9

Arsenal'ın ligin ikinci sırasında bulunan Manchester City ile puan farkı 9'da kaldı. Manchester ekibinin iki eksik maçı bulunuyor.

Arteta'nın öğrencileri 15 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Sporting'i ağırlayacak.

Arsenal, Premier Lig'in sonraki haftasında ise ligdeki en yakın rakibi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.