Samsun yeniden

Samsunpor evinde Adana Demirspor’u 3-2 yenip ligde 2 haftalık galibiyet hasretini bitirdi.

Samsun yeniden
Abone Ol google-news
Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Karadeniz ekibi 5. ve 11. dakikada Soner Aydoğdu’nun, 62’de Emre Kılınç’ın golleriyle 3 puana uzandı.

Ligde kalma umutları iyice azalan Adana Demirspor’un gollerini 29’da Salih ve 80’de Tayfun attı.


Etiketler: #samsunspor

İlgili Haberler

Samsunspor'da iki isim ceza sınırında

Samsunspor'da iki isim ceza sınırında
Thomas Reis Cumhuriyet'e konuştu: Samsunspor'un başarısının sırrını açıkladı!

Thomas Reis Cumhuriyet'e konuştu: Samsunspor'un başarısının sırrını açıkladı!
5 gollü nefes kesen maç: Rizespor'dan Samsunspor karşısında muhteşem geri dönüş!

5 gollü nefes kesen maç: Rizespor'dan Samsunspor karşısında muhteşem geri dönüş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler