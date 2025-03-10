Samsun yeniden
Samsunpor evinde Adana Demirspor’u 3-2 yenip ligde 2 haftalık galibiyet hasretini bitirdi.
Karadeniz ekibi 5. ve 11. dakikada Soner Aydoğdu’nun, 62’de Emre Kılınç’ın golleriyle 3 puana uzandı.
Ligde kalma umutları iyice azalan Adana Demirspor’un gollerini 29’da Salih ve 80’de Tayfun attı.
Etiketler: #samsunspor
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