Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Hüseyin Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör arayış süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu ile 1+1 yıllık mukavele imzalayan Karadeniz ekibinde Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini açıkladı.
"AYKUT KOCAMAN İSTEMEDİ"
Bayram Bektaş'ın ardından ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştüklerini belirten Yüksel Yıldırım, Kanal S'ye yaptığı açıklamada "Aykut Kocaman ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca kesinlikle bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve 'Seneye takım çalıştıracağım' dedi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı önerdi" dedi.
"İSMAİL KARTAL 2 MİLYON EURO İSTEDİ"
İsmail Kartal ile görüşmelerini anlatan Yüksel Yıldırım "İsmail Kartal'a teklifimiz ilettik. "Eşim ve ekibimle konuşacağım, şartlarımı bildireceğim" dedi. Sonra film koptu. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon Euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim. Bu parayı ne Fenerbahçe verir, Ne Galatasaray, ne de bir başkası! 'Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım" diye konuştu.
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