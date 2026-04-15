Samsunspor'da Rick Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması!

15.04.2026 16:48:00
Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Rick Van Drongelen, pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Hollandalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son 5 haftasında oynanacakları maçtan iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek, "Bu sürece Beşiktaş ile başlayacağız. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacağız ve bu bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın yeni sistemini takıma adapte ediyoruz" dedi.

Van Drongelen, Samsunspor'un her karşılaşmaya kazanmak için çıktığını vurgulayarak, "Beşiktaş maçını da sahamızda oynayacağız. Hedefimiz kazanmak" ifadelerini kullandı.

