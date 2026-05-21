Samsunspor'dan Olivier Ntcham'a veda

21.05.2026 13:35:00
Samsunspor, Göztepe maçında taraftarın veda ettiği Olivier Ntcham için resmi teşekkür paylaşımı yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun üç sezonda unutulmaz katkılar sunduğunu vurguladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Göztepe karşılaşmasında taraftarların veda ettiği Olivier Ntcham için resmi sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün paylaşımında, Ntcham'ın üç sezon boyunca yeteneği, yaratıcılığı ve mücadeleci kimliğiyle takıma önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, deneyimli futbolcunun Samsunspor'un Avrupa başarısında önemli pay sahibi olduğu belirtilerek, "Atatürklü arma altında ortaya koyduğu mücadele için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLAR MAÇTA VEDA ETMİŞTİ

Samsunspor taraftarı, Göztepe maçında Olivier Ntcham'a sevgi gösterilerinde bulunarak yıldız futbolcuya tribünlerden veda etmişti.

Yüksel Yıldırım duyurdu: Samsunspor'un yeni sezondaki ilk transferi belli oldu Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’nun Karadeniz ekibine transfer olduğunu açıkladı.
Samsunspor maçı sonrası... Okan Buruk'tan flaş Günay Güvenç kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sarı kırmızılı ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'i yeni sezon planlamasına dahil etmediği iddia edildi.
Resmen açıklandı: Samsunspor'da dört isme veda Samsunspor; Zeki Yavru, Lubomir Satka, Olivier Ntcham ve Soner Gönül ile yolların ayrıldığını açıkladı.