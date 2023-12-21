Samsunspor evinde 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Samsunspor evinde ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 19:42
Samsunspor evinde 1 puana razı oldu
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Samsun 19 Mayıs Stadında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Samsunspor'un golünü 68. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, Konyaspor'un golünü de 29. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti.

Samsunspor bu beraberlikle puanını 15'e yükseltirken, Konyaspor'da 15 puan oldu.

Samsunspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Konyaspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.


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