Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi!

Samsunspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:12
Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi!
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Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'daki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 22. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 60. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Olivier Ntcham attı. Kasımpaşa'nın golleri 90+1'de Yasin Özcan ve 90+4'de Da Costa'dan geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Samsunspor, 14 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.


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