Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi!
Samsunspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'daki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 22. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 60. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Olivier Ntcham attı. Kasımpaşa'nın golleri 90+1'de Yasin Özcan ve 90+4'de Da Costa'dan geldi.
Üst üste 2. galibiyetini alan Samsunspor, 14 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.
Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.