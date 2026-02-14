Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yüksel Yıldırım'dan flaş Thomas Reis açıklaması: 'İşten çok uzaklaşmıştı'

14.02.2026 18:10:00
Antalyaspor yenilgisinin ardından Thomas Reis'ın sözleşmesini fesheden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından çarpıcı açıklamalara imza attı. 

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'e konuşan Yüksel Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Ben Reis’le 2 yıl sözleşme uzatmak istedim ancak kendisi hayır dedi. Aksine "Ben Ocak ayında ayrılmak istiyorum" dedi."

"ZOR İKNA ETTİM"

"İkna etmek istedim kabul etmedi, bari sezon sonuna kadar devam edelim dedim zor ikna ettim."

"ÇOK DEĞİŞMİŞTİ"

"Reis çok değişmiş işten uzaklaşmıştı, sezon başında Avrupa'da lider ligde ilk 4’te olan takım bir anda erimeye başladı. Takımın motivasyonu tamamen bozuldu neler olduğunu anlayamıyorduk."

"YÖNETİMLİK BİR ŞEY YOK"

"Hiçbir zaman işine karışmadığımız gibi ödemelerle ilgili de bir sıkıntımız yok, yani yönetimlik bir şey yok!"

"OYUNCULARLA İLGİLİ SÖYLEDİM"

"Oyuncularla ilgili bölümü zaten Trabzon maçından sonra söyledim, doymuş oyuncular var dedim, ama hoca bir türlü takımı toparlayamıyor ve gitmek istediğini her haliyle belli ediyordu."

"HİÇBİR AÇIKLAMASI OLAMAZ"

"En son Antalya maçında gördüklerimin ise hiçbir açıklaması zaten olamazdı."

"DAHA İYİSİ İLE ANLAŞTIM"

"Ben Samsunsporlu Yüksel Yıldırım olarak gitmek isteyenle ayrıldım. Gelmek isteyenle, hem de ondan daha iyisiyle, önemli bir marka ile anlaştım." [Samsunspor, Thomas Reis sonrası Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına vardı.]

"BELİRLİ BİR SEVİYEYE GETİRDİK"

"Bizler bu kulübü belli bir seviyeye getirdik, biz getirdik, camiayla, taraftarla, oyuncularla, hoca ile getirdik."

"KİMSE İSTEYEMEZ"

"Bu başarının bedelini bile ödedim ama kimse de benden geldiğimiz seviyenin altı için prim isteyemez, biz artık buralardayız ilk beşteyiz, Avrupa’dayız."

