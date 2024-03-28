Luis Nani'den Volkan Demirel paylaşımı: 'Harika insan, harika teknik direktör'
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Portekizli oyuncusu Luis Nani, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel hakkında paylaşım yaptı.
Adana Demirsporlu Luis Nani, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Portekizli oyuncu, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'le yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Volkan Abi seni tekrar görmek ve eski güzel günleri hatırlamak çok güzel. Harika insan, harika teknik direktör."
Nani'nin bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
Portekizli futbolcunun paylaşımı şu şekilde:
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