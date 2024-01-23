Samsunspor maçında sakatlanmıştı: İşte Fred'in kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'de forma giyen Fred'in Samsunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4-6 hafta formasından uzak kalması bekleniyor. İşte yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 08:49
Samsunspor maçında sakatlanmıştı: İşte Fred'in kaçıracağı maçlar
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Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Fred'den gelmişti.

Müsabakada sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Fred'in çekilen MR'ında sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilmişti.

KASIMPAŞA MAÇINDA FORMASINA KAVUŞABİLİR 

NTV Spor'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in 1 ay içinde dönmesi halinde şubat ayı sonunda oynanacak Kasımpaşa maçında formasına kavuşma ihtimali bulunuyor.

Fred'in sakatlığının 6 haftaya uzaması durumunda Brezilyalı futbolcunun mart ayı ortasındaki Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.

İşte Fred'in kaçıracağı maçlar:

Başakşehir (D) Süper Lig

Ankaragücü - Süper Lig

Antalyaspor (D) Süper Lig

Gaziantep FK (D) Türkiye Kupası

Alanyaspor - Süper Lig

Çaykur Rizespor (D) - Süper Lig


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