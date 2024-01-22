Türkiye Kupası'nda rakip oldular: Gaziantep FK'den Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:52

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendiren Seçil Kömürcü, şu sözleri kullandı;

"İddialıyız. Bence güzel bir kura çekimi oldu. Yine heyecanlı bir maç olacak. Bekliyoruz Antep'e. Bence çok güzel bir karşılaşma olacak"

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması 6-7-8 Şubat tarihleri arasında yapılacak.