Samsunspor 3 puanı tek golle aldı!

Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Samsunspor 3 puanı tek golle aldı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:35

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Marc Bola kaydetti.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Samsunspor üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını 46'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Konyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı 24 puanla 14. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Rizespor'u ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.


Etiketler: #samsunspor #konyaspor #süper lig

İlgili Haberler

Samsunspor, Hatayspor'u 7 dakikada çözdü

Samsunspor, Hatayspor'u 7 dakikada çözdü
Başakşehir, Samsunspor'u çok rahat geçti!

Başakşehir, Samsunspor'u çok rahat geçti!
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis deneyimlerini gençlerle paylaştı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis deneyimlerini gençlerle paylaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler