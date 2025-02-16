Samsunspor 3 puanı tek golle aldı!
Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Marc Bola kaydetti.
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Samsunspor üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını 46'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.
Konyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı 24 puanla 14. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Rizespor'u ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #samsunspor #konyaspor #süper lig
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