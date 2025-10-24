Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor'un galibiyeti Ukrayna'yı karıştırdı: 'Utanç verici, tam bir fiyasko'

Samsunspor'un galibiyeti Ukrayna'yı karıştırdı: 'Utanç verici, tam bir fiyasko'

24.10.2025 11:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor'un galibiyeti Ukrayna'yı karıştırdı: 'Utanç verici, tam bir fiyasko'

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yendi. Kırmızı beyazlı takımın ezici oyunu ve net galibiyeti Ukrayna basınında şok etkisi yarattı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 yenerken, karşılaşma Ukrayna basınında da geniş yer buldu. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Kiev'in performansı için sert yorumlar yapıldı. 

İşte Ukrayna basınından Samsunspor - Dinamo Kiev maçı yorumları:

Sport: "Türkiye'de tam bir fiyasko. Dinamo Kiev, Samsunspor'a yenildi"

"Dinamo Kiev, Konferans Ligi'nde puansız kalmaya devam ediyor. Oleksandr Shovkovskyi'nin takımı, Türk temsilcisi Samsunspor karşısında maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadı."

24tv: "Kaleyi bulan tek bir şut yok"

Dinamo Kiev, Samsunspor'a yenilerek Avrupa kupalarında üst üste ikinci yenilgisini aldı. Maçın başlangıcı Kiev takımı için tam bir kabus gibiydi. Oleksandr Shovkovskyi'nin takımı tarihinde sekizinci kez bir Türk rakibine yenildi."

Football24: "Dinamo, Samsunspor'a yenildi: Kiev takımı hedefi tutturamadı, Karavaev bir metreden kaçırdı"

"Seviye ve oyun prensipleri açısından oldukça benzer olan rakip, Dinamo için fazlasıyla güçlü çıktı. Kiev ekibi, Konferans Ligi'nde hala puansız. Bu maçtan sonra Oleksandr Shovkovskyi'nin istifası çok konuşulacak."

İlgili Konular: #uefa avrupa konferans ligi #samsunspor #Dinamo Kiev

İlgili Haberler

Samsunspor, Konferans Ligi'nde kayıpsız gidiyor!
Samsunspor, Konferans Ligi'nde kayıpsız gidiyor! Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Samsunspor, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı.
Samsunspor, Kayseri'de 3 golle kazandı!
Samsunspor, Kayseri'de 3 golle kazandı! Samsunspor, Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Samsunspor'dan ücretsiz bilet kararı!
Samsunspor'dan ücretsiz bilet kararı! Süper Lig ekibi Samsunspor'da belirlenen maçlar haricinde kale arkası tribünler kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacak.