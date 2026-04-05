Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor son dakikada penaltı kaçırdı: 4 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı!

5.04.2026 16:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor - Konyaspor maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Samsunspor, 90+3'te Olivier Ntcham ile penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maç 2-2 tamamlandı.

Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse'nin golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı.

Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 72'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi, Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti.

Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 2-2'yi buldu.

KIRMIZI KART, PENALTI KAÇTI

Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Samsunspor'da 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 36, Konyaspor 31 puana yükseldi.

Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan Samsunspor, hafta arasında erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, daha sonra ligde Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İlgili Konular: #konyaspor #samsunspor #Trendyol Süper Lig

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor, Rayo Vallecano'yu 1-0 yense de toplam skorda 3-2 geride kaldı ve turnuvaya veda etti.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak.
Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.