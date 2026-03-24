Thomas Reis'ten flaş Samsunspor itirafı: 'Hiçbir söz hakkım yoktu'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Karadeniz ekibindeki dönemine dair dikkat çeken sözler sarf etti.

“SÖZ HAKKIM YOKTU”

At Broski'ye konuşan Alman çalıştırıcı, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, "Bu kadron, hadi başla." diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım" ifadelerini konuştu.

SAMSUNSPOR DÖNEMİ

Samsunspor'da görev yaptığı dönemde 72 maça çıkan Reis; 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Thomas Reis, Samsunspor ile 2024/2025 sezonunu 3. bitirerek takımını Avrupa'ya taşımıştı.