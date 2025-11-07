Samsunspor'un başarısı dünya basınında ses getirdi! 'Sansasyonel bir şekilde zirveye yerleşti'

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Kırmızı beyazlıların galibiyeti ve turnuvada zirveye yerleşmesi dış basında geniş yer buldu.

İşte dünya basınında yer alan Samsunspor yorumları:

Times of Malta (Malta): Klas Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'a karşı çok güçlü olduğunu kanıtladı

"Türk devi Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Hamrun Spartans'ı mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısını sürdürdü. Ev sahibi takımın kalitesine ulaşamayan mücadeleci Hamrun Spartans karşısında tüm üstünlüklerini ortaya koyan Türkler, etkili bir performans sergiledi."

The Malta Independent (Malta): Samsunspor, Hamrun Spartans'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti

"Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup aşamasına mükemmel başlangıcını, kendi taraftarları önünde Hamrun Spartans'ı rahat bir şekilde 3-0 yenerek sürdürdü. Üç maçın ardından maksimum puanı alan Türk ekibi, üstün kalite ve kontrolünü her aşamada sergileyerek, Malta şampiyonuna bu turnuvadaki tartışmasız en zorlu sınavda manevra alanı bırakmadı."

Talk.mt (Malta): Hamrun, Samsunspor'un gücüne boyun eğdi

“Hamrun Spartans, UEFA Konferans Ligi'nde Samsurspor'a 3-0 yenilerek, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.”

L'Equipe (Fransa): Samsunspor, Celje ve Mainz yine galip ve tek lider

"Konferans Ligi sıralamasında Samsunspor, Celje ve Mainz üç maçta üçer galibiyete ulaşmış durumda. Türk ekibi Hamrun'u 3-0 yendi. Slovenler, Legia Varşova'yı 2-1 yendi. Almanlar ise zirve mücadelesinde Fiorentina'yı 2-1 yendi."

One Football (İngiltere): Samsunspor, Hamrun'u 3-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini kutladı

"Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürüyor . Karadeniz ekibi, evinde oynadığı maçta Malta temsilcisi Hamrun Spartans FC'yi 3-0 yenerek üçüncü lig maçında yenilgisiz kaldı. Teknik Direktör Thomas Reis'in takımı böylece bir sonraki tura yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geriye kalan tek soru, Samsunspor'un eleme turunu mu geçeceği yoksa ilk sekiz takımdan biri olarak doğrudan son 16 turuna mı kalacağı."

Ovacion (Peru): Samsunspor, rakiplerini ezerek Konferans Ligi'nde zirveye oturdu

"Samsunspor, dokuz maçtır yenilmeden iyi bir seri yakaladı. Konferans Ligi'nde Polonya'da Legia Varşova'yı az farkla yenmiş ve evinde Dinamo Kiev'i 3-0 yenmişti. Bugün ise ilk iki maçında puan alamayan Malta temsilcisi Hamrun ile karşı karşıya geldiler. Ev sahibi ekip, Holse (17'), Kılınç (57') ve Marius'un (77') golleriyle galip gelerek, gol yemeden mükemmel bir derece ve +7 averajla ligin zirvesine yükseldi."

Xsport (Ukrayna): Samsunspor, Konferans Ligi'nde sansasyonel bir şekilde zirveye yerleşti

"Konferans Ligi'nde Samsunspor, kendi sahasında Malta takımı Hamrun Spartans'ı mağlup etti. İlginçtir ki, her iki takım da bu sezon Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve üç maç da aynı skorla 3-0 sona ermişti. Kiev, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Hamrun'u iki kez mağlup etmiş (3-0 ve 3-0), ancak Konferans Ligi'nin lig aşamasında Samsunspor'a kaybetmişti (0-3)."

Media (Azerbaycan): Samsunspor yenilgisiz yükselişini sürdürüyor

"UEFA Konferans Ligi'nde Türk Samsunspor, Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk etti. Karşılaşma Türk ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Samsunspor böylece 3 maç sonunda alabileceği en yüksek puan olan 9 puanı elde etti."

Calcio Mercato (İtalya): Konferans Ligi'nde Samsunspor ve Celje mükemmel derecelere sahip.